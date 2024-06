Milei envió un fuerte mensaje: "Me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada"

El jefe de Estado aseguró que tanto el decreto de necesidad y urgencia como el proyecto de ley que está siendo tratado en el Congreso “son cosas que hacen al crecimiento a largo plazo” y advirtió que, en caso de aprobarse la ley, será “una reforma estructural ocho veces más grande que la de Menem”.

“Si estas reformas pasan, harían que la Argentina escale 90 puestos en materia económica y pasaríamos a parecernos a países como Alemania y Francia. Sería un avance notable, pero no suficiente para mí”, dijo Milei en la edición 2024 de la ExpoEFI que organizó el Congreso Económico Argentino.

Mientras en el Senado se debate voto a voto si se aprueba el proyecto, Milei anticipó que planea mandar más reformas: “Tenemos 3200 reformas estructurales para mandar, que si no las mandamos ahora será a partir de diciembre de 2025″.

En ese sentido, dijo frente los empresarios: “Vamos a cambiar a la Argentina, vamos a ser una Argentina liberal, vamos a ser el país más liberal del mundo y en 40 años vamos a convertirnos en la primera potencia mundial”.

El presidente responsabilizó a la oposición por la suba del dólar y del riesgo país: ”Habíamos logrado bajar a 1200 el riesgo país pero devuelta apareció la política. Esto obedece a un conjunto de brutos, chorros y delincuentes que lo único que quieren es reventar el equilibrio fiscal para voltear al gobierno. Es decir, unos destituyentes”.

Milei dijo que asumió con “la crisis más importante de la historia argentina”, pero destacó tanto la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, como del Secretario de Finanzas, . “La economía tocó un piso y empezó a salir. Todo pareciera mostrar que lo peor ya pasó, que el piso lo encontramos”, analizó.

“Ahora que estamos matando a la inflación nos dicen que vamos a la hiperrecesión. No decían que íbamos a destruir todo y ahora discutimos cómo es la recuperación, si es una v corta o una pipa de Nike”, explicó.

En esa misma línea fue que volvió a chicanear Carlos Meconian. El presidente se refirió a las declaraciones del economista, quien había dicho que el Gobierno “no tiene plan económico” y las utilizó para mostrar la baja en la inflación.

“Hemos derrumbado la inflación. Pasó del 25 al 4,5%. La núcleo va viajando a niveles del 2 o 2,5%. Ustedes no van a bajar la inflación por arte de magia. La mayorista pasó de 17000 a 50. Es divertido que digan que no hay un programa económico, como si fuese un acto de magia bajar la inflación”, dijo.

Luego, apuntó contra el economista: “La tintura le está quemando el cerebro. Ese mismo decía que no se podía ajustar más de un punto del PBI. Me hubiera gustado saber cómo iba a financiarlo y que iba a hacer con el BCRA porque no tenía ningún plan”.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de abrir el cepo :”Tenemos que terminar de limpiar la hoja de balances del BCRA. Cuando terminemos con le tema de los puts, vamos a abrir el cepo y se va a terminar esa historia”.

El apoyo a Sandra Pettovello y la crítica a las organizaciones sociales: “¿Están del lado de los chorros?

En medio de semanas turbulentas para la titular del Ministerio de Capital Humano, Javier Milei volvió a respaldar su gestión y criticó nuevamente a los líderes de las organizaciones sociales.

“Nos cuestionaron el tema social y en términos de AUH estamos con el nivel más alto de la historia. Multiplicamos muy fuerte la tarjeta alimentar, el plan mil días y dimos asistencia escolar, no solo en útiles, sino a aquellas familias de clase media que tenían problemas para pagar las cuotas”, señaló el presidente.

El jefe de Estado dijo que “la asistencia está funcionando” y elogió una de las primeras medidas que tomó Sandra Pettovello como ministra: “Decidió interrumpir la rendición de cuentas de que se había trabajado, fue castigada por eso y fue fundamental para terminar con los gerentes de la pobreza”.

“Cuando tenían que ir a validar que estaban trabajando, les robaban la mitad. La idea de Pettovello hizo que les quitara el financiamiento a los delincuentes. Con la misma plata le estábamos dando el doble a los beneficiarios”, señaló.

En esa misma línea, se refirió a los últimos problemas que tuvo que atravesar el ministerio de Capital Humano: “Está todo el tiempo torpedeado por estos delincuentes. Un conjunto de chorros están moviendo parte de la agenda y le dan lugar a esos delincuentes que siempre dijimos que había que correr del medio”.

A su vez, explicó: “Nos enteramos de que hay comedores fantasmas, que no existían. Comedores que decían que tenían determinada cantidad de gente y no era así. Cotizaban por bolsones de comida que no ponían poner personas que recibían ese beneficio. Era un negocio verdaderamente siniestro”.

“Si le sacan esto a los delincuentes, van a patalear. ¿De qué lado están entonces? ¿Del lado de Pettovello que se está peleando con todos los chorros, o del lado de los chorros?”, sentenció el presidente.

