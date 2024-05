Una de las sorpresas de la convocatoria de Lionel Scaloni para la gira previa a la Copa América, fue la salida de Paulo Dybala. El talentoso futbolista cordobés es parte importante del grupo humano de la Selección Argentina y no será de la partida en el conjunto nacional, al menos en el corto plazo.

Luego de unos días, el atacante rompió el silencio y compartió sus sensaciones luego de saber que no integrará la lista argentina para la competición: “Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección nacional es una de las mejores cosas que he tenido”, sostuvo la figura de la Roma.

“Pero también entiendo que a nuestro entrenador le resulte difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir 26. Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la Selección Argentina”, agregó el cordobés.

No obstante Dybala no mostró rencores y dejó un mensaje de unión grupal: “Estaré animando desde casa, como siempre que no estoy en el equipo. Tengo muchos amigos y espero de todo corazón que puedan volver a ganar la Copa América”, reflexionó la Joya en una extensa entrevista a The Athletic, de New York Times.