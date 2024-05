El concejal Gonzalo Corral alertó sobre la cantidad de animales muertos en la vía pública que, en tres meses superó la mitad de intervenciones realizadas en 2023. El detalle se desprende de un pedido de informe sobre el funcionamiento de la línea 105.

“En el año 2023 dio por resultado una cantidad de 408 animales retirados de la vía pública. Y me llamó la atención porque en el año 2024, únicamente en los meses de enero, febrero y marzo, ya hay 220 animales retirados, más que todo entre perros y gatos”, expresó.

En ese sentido, el edil abrió el debate sobre el tema, planteando como posibilidad la construcción de un “horno crematorio para animales de la ciudad” indicando que la medida ya se aplicó en otros municipios del país.

“Me parece que se nos está viniendo un problema que estaría bueno advertirlo. La autoridad de aplicación me dice que hoy no se puede instalar un horno crematorio porque la normativa legal no lo permite. Pero sí quiero abrir el debate entre nosotros”, señaló.