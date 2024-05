Revelan en España que la embajada argentina avisó que el viaje de Milei era “una visita privada”

La comunicación se dio a través de una carta del embajador Roberto Bosch al Ministerio de Asuntos Exteriores y contradice de plano el discurso de la Casa Rosada: el vocero Manuel Adorni afirmó en reiteradas ocasiones que se trató de una actividad oficial y que por eso los gastos corrieron a costa del Estado.

“El Señor Presidente de la República Argentina, D. Javier Gerardo Milei, estará en España entre los días 17 y 19 de mayo, en visita privada”, señala la misiva que cita El País. El aviso, con fecha el 30 de abril, añade que lo acompañará “la Secretario General de Presidencia”, su hermana Karina. Y se informa que viajarían en el avión presidencial, además de anticipar que darían más adelante detalles precisos sobre horarios y delegación.

Fuentes cercanas a Milei calificaron de “error de la embajada en España” la comunicación al gobierno español en la previa del viaje del Presidente a ese país, que desataría al final un serio conflicto diplomático. Las mismas fuentes oficiales ratificaron que la visita fue “oficial”, ya que-aseguraron-”se reunió con los empresarios más importantes de España”.

Milei llegó a la capital española el viernes pasado. Ese día presentó su libro “El camino del libertario”, en una disertación en el diario La Razón. El sábado recibió en la embajada argentina a una veintena de ejecutivos de empresas con intereses en la Argentina para contarles sus planes económicos. Pero el motivo central de la visita fue asistir a la convención VIVA24, organizada por el partido ultraderechista VOX en el Palacio de Vistalegre, el domingo. Allí fue donde dijo en un discurso de altísima repercusión que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está “atornillado al poder” y que su esposa, Begoña Gómez, es “corrupta”.

A raíz de esas declaraciones, Sánchez retiró a su embajadora en Buenos Aires y exigió unas disculpas que no llegaron. Por el contrario, Milei levantó la apuesta, insistió con sus acusaciones de corrupción y lo trató de “cobarde”.

Gran incomodidad

La difusión de la carta diplomática en la que se avisó del carácter “privado” de la vista de Milei a Madrid genera una enorme incomodidad a la Casa Rosada, debido al debate generado alrededor de quién debía hacerse cargo de los gastos de un viaje mayoritariamente de promoción de la figura de Milei. Según calculó LA NACION, solo el uso del avión presidencial rondó los 200.000 dólares. La comitiva se hospedó en un hotel de 5 estrellas en la Gran Vía de Madrid, con suites que se ofrecen en Internet por un rango de precios que va de 900 a 1400 euros la noche.

Adorni había sido enfático en desmentir que el viaje fuera “particular” en la conferencia de prensa que dio el viernes pasado, el mismo día en que Milei aterrizó en Madrid. Lo justificó con la reunión empresarial del sábado.

Esas empresas criticaron al Presidente y, en una cascada de comunicados oficiales, le restaron importancia a la reunión después de la reacción de Sánchez.

“Lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios, que tienen una gran participación en las inversiones argentinas. Parte de lo que hizo el kirchnerismo fue espantar a cada persona que quería traer un dólar a la Argentina. Así que no, no somos kirchneristas”, explicó el vocero, ante una pregunta en la que el periodista comparó la acción de Milei con prácticas del gobierno anterior.

Se negó entonces -y volvió a hacerlo hoy- a revelar el costo del viaje. “Los recibimos con cierto rezago. Tengo los gastos recién ahora del viaje a Los Ángeles, entonces no puedo decirlos antes. No hacemos ninguna autocrítica en términos de gastos porque te puedo asegurar que si hay un gobierno austero y que gasta lo mínimo e indispensable, es este”, sostuvo.

Luego insistió: “No son viajes privados; de hecho, cuando el Presidente hizo viajes privados, los hemos pagado con nuestros propios bolsillos. Así que no actuamos como kirchneristas ni lo vamos a hacer”. Tras ello, ante una nueva pregunta en esa misma línea, marcó: “¿Pensás que una reunión con Elon Musk no tiene ninguna implicancia en la Argentina? Verte con uno de los empresarios más grandes del mundo como Presidente de la Nación no es importante?”

La pregunta de El País

Mar Centenera, la corresponsal de El País que firma la primicia sobre el “viaje privado”, le preguntó hoy al vocero sobre los costos de la travesía a España: “Quisiera saber quién cubre los gastos, y si por la tensión con España posiblemente se tenga que hacer cargo también de los gastos de seguridad siendo que en el viaje anterior se hizo cargo el gobierno de España”.

Adorni respondió: “Es un tema de las arcas públicas. Al margen, entendemos que es un jefe de Estado y entiendo que no lo van a dejar sin seguridad si visita España. Con respecto al tema de los viajes del Presidente, sobre si son privados o públicos, cuando el Presidente ha hecho viajes a título personal los hemos pagado con nuestro propio dinero”. Fue antes de la publicación de la noticia en el portal del diario madrileño.

El miércoles, en el Congreso de los Diputados, el presidente Sánchez había cuestionado otra vez a Milei y le reprochó sus ataques en Madrid a pesar de que el Estado español puso recursos económicos a su disposición, desde el uso del aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, a la custodia.

Milei tiene previsto volver a Madrid el 21 de junio para recibir un premio a su trayectoria. La Moncloa ya avisó que revisará en detalle las características de esa visita, en una sugerencia de que podría no prestar colaboración estatal para esas actividades.

La Nación