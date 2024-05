La Caldera: el 90% de los loteos sobre los cerros no tienen habilitación municipal

El diputado por la Caldera, Luis Mendaña – en Día de Miércoles con la conducción de Mónica Abilés - se refirió a los loteos y desarrollos inmobiliarios en la zona. Abordó el tema desde la regulación y advirtió por falta de regulación que dependerá que sea subsanada con el compromiso de los gobiernos nacional, provincial y local.

Mendaña, en primer lugar, señaló que en la zona configuran dos realidades con el mismo objetivo que apunta a la vivienda y al terreno para aquellos que no lo tienen y los que pueden comprar.

En su análisis, recordó que cuando fue Intendente de La Caldera clausuró no menos de diez emprendimientos sobre los cerros y “fracasé”, confesó. “Tenemos una legislación y vacíos dentro de la legislación porque ahí tenés cerros que son rural, que son de la provincia, y tenés la Ruta Nacional y los ingresos a los terrenos los tiene que prohibir o habilitar Vialidad Nacional, no lo puede hacer la Municipalidad; y en algunos casos me ha tocado también que la justicia me hizo levantar una prohibición de seguir construyendo aduciendo que era para viviendas familiares”, explicó.

En esa misma sintonía, advirtió que “la normativa hoy no está en línea para poder solucionar la construcción desmedida sobre todo en las laderas”.

“El 90% no tienen habilitación municipal, ni los loteos están habilitados por la Municipalidad, sin embargo la gente compra”, subrayó.

Asimismo, sostuvo que la responsabilidad es del loteador, del comprador y del propio Estado (en todas sus formas) por no cubrir los baches en la normativa.

Finalmente, el diputado Luis Mendaña contó que, según cuenten con los servicios básicos, los precios de los terrenos se comercializan en Vaqueros por cerca de los 20 mil dólares, mientras que en La Caldera oscilan los 10 o 15 mil dólares.