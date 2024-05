Martinelli apuntó contra el Pacto de Güemes

Caído el Pacto de Mayo del presidente Milei – sin Ley Bases no hay pacto, dijo – el gobernador Gustavo Sáenz llamó a los salteños y a su dirigencia política a adherir a lo que denominó Pacto de Güemes; defender el federalismo, continuidad de la obra pública, restitución del Incentivo Docente y coparticipación, entre los puntos del acuerdo.

Así las cosas, desde el anuncio del mandatario salteño, distintos actores de la política local sentaron posición sobre el llamado, es el caso de Guillermo Martinelli, abogado laboralista y diputado provincial (mandato cumplido).

“Quiere sumar a la gente a lo que él no consiguió”, disparó el ex legislador al ser consultado – en Aries – sobre el acuerdo, y continuó: “Él, durante este tiempo, quiso ser hombre de confianza y respeto de Mieli, pero no lo ha conseguido, si hasta el presidente tuvo palabras descorteces para con su persona”.

Para Martinelli, el balance de la gestión de Sáenz ante Nación es negativo y, en este sentido, puso la lupa en el programa RIGI.

“Él está firmando el apoyo al RIGI, un programa que le conviene a algunas empresas internacionales, pero, ¿le conviene a Salta? habrá que discutirlo”, aseguró el letrado, y señaló: “El hecho de que invite a todo el mundo a firmar para que continúe la obra pública, los subsidios, el incentivo docente, es porque – claramente – él fracasó en esa gestión, entonces ahora le pide al pueblo que haga lo propio para que acompañe la desavenencia entre los deseos y la necesidades de Salta con respecto a la nación”.