“En España, el conflicto con Argentina empieza a ser un problema serio"

La crisis diplomática entre ambos países sigue escalando a niveles máximos luego que España retirara a su embajadora de forma definitiva y lejos de bajarle el tono al conflicto y pedir disculpas por los agravios, el presidente Javier Milei lanzó nuevos improperios a su par, usando descalificativos como “arrogante", "totalitario", "siniestro" y "ridículo".

"Lo que está ocurriendo es un disparate, propio de un socialista arrogante". "Sánchez no es el Estado, Sánchez no es España. Y mucho menos su mujer", cargó el argentino.

El problema se originó cuando Milei en su participación al evento Viva24 del partido político de ultraderecha Vox dijo que “hay una calaña de gente atornillada al poder (…) que tiene una mujer corrupta, que se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”. Aunque sin nombrarlo, sus dichos fueron vinculados a Sánchez, quien a mediados de abril planteó su renuncia como presidente luego de que un juzgado de Madrid abriera una investigación a su esposa por presunta corrupción.

“Aquí en España comienza a ser considerado un problema serio porque se han tomado medidas diplomáticas que no son habituales. Primero se llama a consulta al embajador, luego se lo retira y recién se rompen completamente las relaciones y en ese punto estamos”, advirtió el periodista español, mostrando el estado de ánimo en su país luego de los hechos.

Según aseguró, comienza a levantarse la voz de analistas políticos y expertos en derecho internacional, pidiendo que las medias sean tomadas contra el Presidente para no perjudicar a toda la ciudadanía, ya que España es el segundo país con más inversiones en la Argentina.

“La solución que dicen es que podría ser declararlo ‘persona non grata’, para no cargar contra todo el país”, añadió. “Se muestran convencidos y preparados para tomar cualquier medida firme contra la Argentina”, reforzó.

Según lo expuso Pereyra, los dichos del mandatario se basaron en “mentiras” y se trató de una intromisión que no es propia del cargo que representa, postura que fue respaldada por la Unión Europea.

“Está diciendo que hay causas abiertas cuando no existe nada contra Begonia Gómez, eso no es verdad. La Unión Europea consideró que no actuó bien respecto al cargo que representa. No se trata de algo personal, porque acusó a la mujer del presidente de beneficiarse de su cargo. Se trata de un ataque a la democracia”, manifestó Pereyra.

Finalmente analizó que la figura de Milei le sentó muy bien a la ultra derecha en el marco de las elecciones de la Unión Europea en puerta, a celebrarse el 9 de junio “para enfangar el debate político” y que "el tono brusco y la confrontación diplomática podrían bajar de nivel una vez que pasen los comicios".