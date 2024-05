El Gobierno explicó por qué llegó a un acuerdo con la UBA

Luego de que la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciara la suspensión de la emergencia presupuestaria que había declarado el pasado 10 de abril, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró está decisión y desmintió que haya una “preferencia” con respecto al resto de las universidades del interior del país. “No hay ningún tipo de target o de discriminación entre unas universidades u otras. Por supuesto, diseñamos un acuerdo específico con cada una porque tienen particularidades que se deben atenderse de manera individual”, indicó.

De esta forma, en su conferencia de prensa habitual, explicó que no debe generalizarse un acuerdo presupuestario debido a que los requerimientos no siempre son los mismos. “Nosotros conversamos con cada una de las universidades del país para ajustar los presupuestos y las necesidades a lo que a cada uno le pasa”, dijo, mientras que descartó las hipótesis sobre una “falta de diálogo” con las casas de estudio provinciales.

Y sumó: “Como se supo ayer el de la UBA, ya se van a ir conociendo los distintos acuerdos con los que estamos tratando de sortear los problemas. Como desde que inició todo este conflicto, el diálogo siempre estuvo abierto”. Asimismo, ratificó el aumento del 270% de los gastos discrecionales y del 300% en las partidas que garantizaron desde el Gobierno.

“Cuando -en medio de este recorte de gastos públicos para ajustar las cuentas- obtenemos resultados más veloces de lo que esperábamos y logramos el superávit financiero, podemos tomarnos algunas liberalidades”, explicó en este marco, y respecto a la posible suspensión del aumento de las tarifas de gas, y agregó: “Uno tiene la facultad de ir ajustando y acomodando muchas cosas para que no haya un peso adicional sobre la gente”.

La emergencia presupuestaria en la UBA

En abril de este año, la UBA había declarado un “estado de alerta y profunda preocupación” por la actualización salarial y por las partidas del presupuesto que aún no se habían actualizado, especialmente las líneas de financiamiento vinculados con las áreas de Ciencia y Tecnología y Extensión Universitaria. Finalmente -y luego de que el Gobierno nacional aprobara el refuerzo que habían solicitado, que implicaba una actualización de los gastos de funcionamiento y del presupuesto de los hospitales universitarios- decidieron suspender esta medida.

“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, indicó la resolución en la que informaron la medida.

Esta situación generó descontento con el resto de las universidades del país que aún no recibieron una respuesta a sus reclamos por fondos. De esta forma, consideraron “inadmisible y provocador” que se reconozca el pedido de una sola institución: “Exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación”, expresó un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, subraya el mensaje, que cierra: “Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El CIN no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”.

La Nación