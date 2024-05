Desde Nación asegura que el RIGI no impide a las provincias cobrar impuestos

En el marco de la primera reunión de Senadores para tratar la Ley Bases, legisladores cuestionaron la posible pérdida de autonomía provincial ante la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Al respecto, el Secretario de Hacienda del Ministerio de Economía Carlos Guberman, si bien aclaró que “el régimen es optativo”, consideró que “si las provincias no se adhieren, difícilmente una empresa vaya a querer instalarse si no va a poder tener la garantía de que no le van a cobrar impuestos adicionales”.

“Lo que se está tratando de hacer es impulsar que esfuerzo que hace la Nación también lo hagan las provincias y los municipios, no en el sentido de resignar impuestos sino, no buscar aumentar la recaudación de manera adicional, no le estamos diciendo que no pueden cobrar impuestos sino que no pueden subirlos”, explicó.

El funcionario también remarcó la diferencia entre el RIGI y las leyes provinciales que habiliten o no la explotación de determinados recursos.

“El derecho provincial es derecho provincial, no tiene nada que ver con la potestad de la Nación en ningún caso, no estamos normando por encima de lo que está normado por la constitución o por las leyes provinciales”, aseguró.