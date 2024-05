Durante la apertura de la primera reunión de Senadores para tratar la Ley Bases, el legislador salteño de Unión por la Patria, Sergio Leavy, pidió que se “resuelva el tema de la votación”, advirtiendo que a tres diputados del bloque se les computó mal el voto, nombrando como ejemplo a Aldo Leiva, María Luisa Chomiak y Dayana Fernández.

“Si tratamos este proyecto de ley y viene sin una legitimidad de origen, seguramente después va a ser factible que se dé una anticonstitucionalidad. No es una situación menor, está bien lo dice (Juan Carlos) Romero, no somos jueces, pero si tratamos esta ley y después esa votación fue mal hecha, mal imputada, seguramente todo lo que tratemos no tiene ninguna validez”, explicó.

En esa misma línea, Leavy pidió al Gobierno y a las Cámaras “que se haga una investigación” al respecto para determinar si la votación fue válida o no. “De lo contrario todo lo que hagamos nosotros va a ser un papelón nacional”, cerró.