El cruce tuitero entre Patricia Bullrich y Alberto Fernández: "Sr. Ex Títere de Cristina"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió con los tapones de punta contra el expresidente Alberto Fernández en una acérrima defensa del presidente Javier Milei por los comentarios de un funcionario del gobierno español.

El ida y vuelta se dio cuando Fernández respaldó al ministro de Transporte español, Oscar Puente, que causó un revuelo diplomático por sus comentarios contra Milei.

La funcionaria, devenida en libertaria, no bajó al exmandatario de "títere" y "patético".

"Sr. Ex Títere de Cristina. Usted no tiene altura moral para opinar. Destruyó a su pueblo durante cuatro larguísimos años. Hay que ser traidor para defender los dichos de un ministro matón contra el presidente de su país. ¿O ya se hizo ciudadano de allí porque sabe que aquí no puede ni asomarse? En lugar de responderme a mí, responda ante la Justicia, @alferdez

Patético", posteó la Ministra en su red social X (ex Twitter).

Por su parte, Alberto Fernández, respondió con ironías,

"Ay, ministra @PatoBullrich… ha defendido cada cosa!! Sin embargo el ministro español no insultó, solo describió a alguien. Vengo marcando la diferencia desde hace años, pero algunos y algunas no entienden", retrucó.