Sin acuerdo paritario, sindicalista advierte que llamarían a un paro

En comunicación con Aries, Claudio Jaime, secretario General de AMET, (Asociación Del Magisterio de Enseñanza Técnica), informó que los gremios estatales rechazaron por unanimidad el ofrecimiento del gobierno provincial en las negociaciones paritarias.

La nueva mesa de negociación estaba prevista para este martes pero se postergó para el viernes, según Jaime, como parte de una estrategia de Provincia, que “juega al desgaste”. Hasta ahora, los gremios no realizaron un paro provincial articulado, pero no lo descartan, en caso de no llegar a un acuerdo.

La relación entre los gremios y el Gobierno venía en muy buenos términos, entendiendo que la motosierra de Javier Milei avanzó sobre el incentivo docente, pero, parecería que se colaron las rispideces, ya que la intergremial se encuentra en estado de paro y movilización.

“Venimos con un índice inflacionario muy alto, en enero fue superior al 20%, para febrero más del 13% y del 11% para marzo. En abril nosotros cobraríamos un aumento salarial del 9%. Todo sumaría un 24% y el Gobierno ofrece un 15% más en tres tramos, algo que es muy insuficiente porque el índice de inflación anual será superior al 200%. No podemos aceptar esa propuesta en relación al salario”, advirtió Jaime.

El gremialista, apeló a la buena negociación con el Ejecutivo, en virtud de evitar las consecuencias en la administración pública. “Calculo que nos harán una muy buena propuesta para evitar el paro y la movilización”, cerró.