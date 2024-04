El envío del nuevo proyecto de ley sería esta misma semana y se buscaría obtener el dictamen de la cámara de origen el 17 de abril, para una semana después poder ponerla en tratamiento en el recinto. El proyecto pasará al Senado y repetirá los mismos pasos que en Diputados.

Dada la minoría que tiene en la cámara alta (sólo posee 7 de las 72 bancas que la componen), se prevé que los acuerdos fundamentales para garantizar su tratamiento allí tendrán que cimentarse en estos días: tanto con los espacios opositores como con los gobernadores de todo el país.

Hay diversos elementos que se pondrán en juego durante estos meses: dentro de la Ley Bases es casi una certeza que estará inserta la reforma laboral que Milei impulsó en el DNU 70/23 del año pasado (y que fue frenada en la Justicia) con modificaciones en las cuestiones como en las cuotas sindicales. Dentro de ese pool de artículos hay diferencias en relación a la reforma de Ganancias (que está en otro proyecto de ley, el de Medidas Fiscales) y el blanqueo, así como cuestiones particulares de cada provincia.

El artículo desregulador clave para Milei

Aún hay artículos puntuales que todavía no cuentan con el consenso de bloques clave.

Uno de ellos es el Artículo 71, el único que compone el Título VII de "Desregulación económica", el cual faculta al Poder Ejecutivo Nacional a poder derogar o modificar regulaciones sobre la actividad económica privada en diferentes casos.

Según especifica el articulado, esto sería para regulaciones "que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente". El objetivo de esta política sería "facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación de que se trate".

Para importantes referentes de la oposición en el Congreso, que deciden el número por el cual La Libertad Avanza podría avanzar o no con un artículo en la votación en particular, la normativa es "muy ambigua". "Así como está no lo vamos a votar. Lo señalamos desde temprano como uno de los artículos que no puede estar así", explicó uno de ellos.

Se trata de un artículo que remite a la "emergencia económica", una de las cuatro grandes facultades delegadas que el Gobierno busca que le aprueben desde el Congreso para que en el plazo único de un año pueda llevar a cabo un programa de reformas sin la necesidad de pasar por el tratamiento legislativo directo, ámbito por el cual todavía no logró pasar ninguna norma.

La primera versión de la Ley Ómnibus presentada a finales de diciembre contenía todo un capítulo dedicado a la desregulación económica con derogaciones y sustituciones en decenas de leyes, entre ellas a la Ley de entidades de seguro y su control (N° 20.091) y de asociaciones mutuales (N° 20.321).

Varios de esos segmentos que se encontraban integrados por el Título III de "Reorganización Económica" se vieron omitidos en el borrador del proyecto de ley que prevén presentar "entre el jueves y el viernes de esta semana", según fuentes libertarias en el Congreso.

Ante la búsqueda de precisiones sobre qué alcances podría tener la medida, un técnico que trabaja con el Gobierno marcó: "Efectivamente es un artículo que daría en general poder al Gobierno para remover obstáculos a la competencia". Una altísima fuente de Casa Rosada, por su parte, reconoció que ante los señalamientos de la oposición ese apartado "está siendo conversado".

A un funcionario de Casa Rosada días atrás también se lo escuchó hablar con que también había que verificar la aprobación que podían tener otros apartados a los cuales no se les puso la lupa como a las privatizaciones o a las facultades delegadas. Entre estos están las legislaciones vinculadas al Procedimiento Administrativo (Capítulo III, Título II de "Reforma del Estado"), Empleo Público (Capítulo IV, Título II) y Contratos vigentes y acuerdos transaccionales (Título III).

Figuras del oficialismo que dialogan a diario con el Presidente comentan la importancia que tiene la Ley Bases para etapa de la gestión que transita el propio Javier Milei. Aun así, el líder libertario alertó que concibe alternativas en el caso de que algunos apartados clave no sean acompañadas por la oposición. "No les va a ser gratis en la elección de medio término, los van a pagar con los votos, esos delincuentes se van a quedar afuera", hipotetizó la semana pasada.

"Eso nos va a permitir que en las elecciones de medio término, hagamos una elección muchísimo mejor que la que hicimos el último año. Ahí vamos a tener otra composición del Congreso y todas las reformas que no hayamos podido meter ahora, las vamos a meter en ese momento, a partir del 11 de diciembre del 25. Les vamos a meter las 3000 reformas que están pendientes y que no podemos sacar por este por este conjunto de delincuentes, que son la máquina de impedir, que quieren que continúe el statu quo, donde ustedes pagan la cuenta y ellos se benefician.

