Patricia Bullrich defendió la "verdad completa" del Gobierno en el Día de la Memoria: "Un verdad a medias no es verdad"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió en sus redes sociales el video que publicó la Casa Rosada sobre "la verdad completa" de la violencia política y la dictadura. En el Día de la Memoria, mientras coordina el operativo de segurida dpor las marchas y actos en todo el país, la funcionaria del gobierno de Javier Milei aseguró que "una verdad a medias no es verdad".

Ayer, en declaraciones radiales, Bullrich cuestionó la cifra de desaparecidos en la última dictadura cívico-militar y exigió la liberación de los militares que todavía se encuentran detenidos sin causa: "Los que están hace 15 años sin causa no pueden seguir presos".

En una entrevista con Radio Mitre, la titular de la cartera de Seguridad lanzó una dura crítica hacia las organizaciones sociales y pidió por la liberación de los militares, gendarmes y policías que se encuentran detenidos sin causa.

Día de la Memoria: Patricia Bullrich defendió la "verdad completa" del Gobierno

La funcionaria publicó este domingo un mensaje en el que compartió el video difundido por la cuenta de Casa Rosada. "Construyeron sobre la tragedia un relato a la medida de sus intereses ideológicos, sin importar las víctimas y la profundidad de las heridas", expresó.

Y sentenció: "El cambio llega también en reconocer que una verdad a medias no es verdad", escribió Bullrich hoy en su cuenta en la red social X (ex Twitter).

Construyeron sobre la tragedia un relato a la medida de sus intereses ideológicos, sin importar las víctimas y la profundidad de las heridas. El cambio llega también en reconocer que una verdad a medias no es verdad. https://t.co/Oxrj7fKREZ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 24, 2024

La crítica de Patricia Bullrich a las organizaciones de derechos humanos

La funcionaria del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) apuntó en su crítica contra las organizaciones de derechos humanos que encabezan las protestas en reclamo por los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar:

"Los derechos humanos se han usado en los últimos 20 años como una daga ideológica de aquellos que formaron parte del kirchnerismo y de grupos de izquierda. Los derechos humanos se deformaron, terminaron siendo algo partidista. Todos estamos en contra de que la Argentina haya un golpe de estado, pero antes todos los sectores de cualquier mirada política podían participar de una recordación de un 24 de marzo. ¿Quién puede participar ahora? Nada más que ellos".

"¿Qué pasa si yo voy a una marcha del 24 de marzo? Me matan. Eso ya no es más lo que era y ha sido utilizado por el kirchnerismo para dar discusiones tontas, que no tienen sentido. 'Si fueron 30.000, hay que ponerlo por ley, es una obligación decirlo', eso es una utilización política y económica", agregó.

Ámbito Financiero