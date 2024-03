Pablo Outes sobre el narcocrimen en Orán: “Podemos estar peor que Rosario”

En comunicación con Aries, el diputado Nacional del bloque Innovación Federal, Pablo Outes, arremetió contra la falta de diálogo del presidente Javier Milei con los gobernadores y la repercusión negativa que esto tiene en la provincia para combatir el narcotráfico entre muchas otras problemáticas.

“El Presidente no entiende que hay 23 provincias y tiene que conocerlas, por lo menos tiene que saludar a los gobernadores y decir que hará con la industria de la producción, las exportaciones y la seguridad porque nunca lo habló, entonces como Congreso no podemos establecer las políticas”, apuntó.

“Estamos súper preocupados por la situación de la seguridad porque lo que vemos en Orán, no sé si es peor que en Rosario y está encubierta, pero creo que es más grave por estar en zona caliente”, agregó.

En ese sentido advirtió por un Congreso atado de manos. “Milei no hizo ninguna reunión respecto a la situación de la provincia de Salta, ni en materia de seguridad como ninguna de gobierno, salvo la fiscal, entonces los legisladores miramos al presidente y a partir de eso vemos de aportar, corregir o ayudar, pero no tenemos ni siquiera de que aportar porque no definió un plan”, concluyó.