La tumba en la que descansan los restos del ex presidente Carlos Saúl Menem y la de su hijo Carlos Menem Jr. en el Cementerio Islámico de La Tablada figura entre las más de 100 que fueron vandalizadas, profanadas y robadas entre el 13 y el 14 de febrero según lo informado por la Asociación Árabe Argentina Islámica.

De acuerdo a un comunicado que compartió la organización que es propietaria y administradora del predio en sus redes sociales “los delincuentes sustrajeron marcos de bronce, destruyeron estructuras de mármol y hurtaron la bandera argentina que flameaba sobre el lugar de descanso del ex mandatario y su hijo. Estas agresiones no son las primeras que sufrimos en el predio y no pueden ser tomadas a la ligera tratándose de un lugar de tamaña importancia espiritual y simbólica”.

La AAAI llamó a la comunidad islámica como a la comunidad en general a repudiar lo ocurrido ante estos hechos “profundamente agravantes por tratarse de un lugar de tamaña relevancia espiritual, afectiva y simbólica”.

“La denuncia correspondiente ya se encuentra radicada e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 y el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de La Matanza”, finaliza el comunicado.

El hecho se produjo en la fecha exacta en la que se cumplieron tres años de la muerte del ex presidente de la Nación entre 1989 y 1999 a los 90 años, luego de estar internado durante varios días en el Sanatorio Los Arcos, debido a una neumonía bilateral, en medio de una fase complicada de la pandemia de coronavirus. Menem ya había atravesado otros problemas de salud con anterioridad.