Advierten sobre las medidas nacionales: “Un país no es una empresa”

En “Hablemos de Política”, por Aries, el coordinador legislativo de la coordinación de relaciones institucionales del ejecutivo provincial, Pablo Borla analizó el contexto actual del país mediado institucionalmente por la vigencia del DNU y el debate de la Ley Ómnibus.

Borla señaló que, como en una “serie de ficción” Javier Milei construyó un relato a partir de la “encarnación del argentino promedio cansado, desilusionado de sus propios líderes políticos y en búsqueda sentimental de algo totalmente nuevo” para ganar elecciones, sin embargo consideró que “no se definió ni se consensuó qué modelo de país queremos”.

Si bien consideró “necesario” emprolijar discalmente al país advirtió que no debe ser “exclusivo”.

“Un país no es una empresa. Una empresa tiene que ser prolija en sus números, de ser posible tiene que tener superávit, no tiene que generarle pérdida a sus accionistas. No podés manejar un país como una empresa, porque las finalidades que tiene el manejo de la cosa pública son otras, cuando vos manejas la cosa pública estás obligado a gastar hasta el último centavo de tu presupuesto”, expresó.

Y agregó: “Lo que tenés que hacer es lograr el desarrollo integral del pueblo, desde lo humano, lo económico, lo intelectual, lo social, y para eso necesitas exponer un plan de gobierno. Yo hoy el plan de gobierno no lo veo, lo que estoy viendo es una serie de gentes que están colocadas estratégicamente en determinados puestos de poder y que responden a los intereses de determinadas empresas que ayudaron a que hoy por hoy el presidente sea quien es”.