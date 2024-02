Los tribunales de Justicia de Barcelona fueron el escenario del inicio del juicio contra el ex futbolista Dani Alves, acusado del abuso sexual de una joven en un local bailable, durante la madrugada del 31 de diciembre del 2022. Después de casi 400 días preso, salió para sentarse en el banquillo de acusados y dar sus explicaciones luego de haber cambiado cinco veces la versión de los hechos.

Alves llegó al juicio detenido, situación en la que está desde el 20 de enero pasado, cuando lo citaron a prestar declaración y quedó detenido. También lo hizo después de haber dado cinco versiones diferentes de lo que ocurrió aquella noche, mientras que la víctima siempre se mantuvo en la misma.

Alves fue trasladado desde el penal en el que atraviesa su prisión hasta los tribunales de Barcelona, en un operativo comandado por los Mossos D'esquadra. Con jeans y zapatillas, el exfutbolista se sentó junto a su abogada Inés Guardiola para intentar probar su inocencia. La defensora pidió que se suspenda el juicio ante la supuesta vulneración de derechos contra su defendido.

En el primer día de juicio declaró durante una hora y cuarto la joven denunciante. Seguidamente, lo hizo una amiga de la joven, que fue citada como testigo y contó: "Estuvimos bailando en la parte general de la discoteca y delante, a la misma altura, está la zona VIP. Bajaron dos o tres mexicanos y nos dijeron si queríamos ir con ellos a la zona VIP. Accedimos y fuimos con ellos, estuvimos poco rato y nos insistieron con ir a una mesa".

Según declaró, estaba "este señor", en referencia a Alves. "Tenía una actitud babosa, me puso la mano en la espalda y casi me toca el culo. Me fui al otro lado de la mesa, prácticamente sola. Una amiga me dijo: 'me acaba de tocar el coño'", relató.

También contó que "desde que la conozco, hace tres años, no la he visto llorar de tal manera" como aquella noche. "Me dice: 'se ha corrido dentro, me ha hecho mucho daño'. Lloramos las tres, yo no sabía cómo reaccionar en ese momento". La joven declaró que su amiga en un principio no quería hacer la denuncia porque "no le iban a creer".

"Estaba en shock. Al día de hoy está muy mal, ha perdido mucho peso, está ansiosa. Ha reducido su círculo de amigos porque no se fía de nadie. Está todo el rato pensando que la van a mirar en cualquier sitio", declaró.

La Fiscalía pide que el exfutbolista sea condenado a nueve años de prisión, mientras que los abogados de la víctima solicitaron que sea condenado a 12 años y a una indemnización de 150 mil euros.

En la antesala del proceso oral se evaluaba la posibilidad de un acuerdo entre los abogados de la víctima y sus defensores, que consistiría en que el ex jugador admita la violación para luego lograr una condena menor, de cinco años. Pero con el arranque del juicio, eso parece haber caído en saco roto, a raíz de que la abogada de Alves habría pedido que sea condenado a tres años de prisión en suspenso.