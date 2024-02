Martino confirmó por qué no jugaron Messi y Luis Suárez en el triunfo del Inter Miami en Hong Kong: “Había un riesgo”

Después de cuatro partidos, con un saldo de tres derrotas y un empate, el Inter Miami pudo lograr su primer triunfo en la pretemporada: fue 4-1 ante un combinado de Hong Kong en la continuidad de su gira internacional preparatoria para el estreno de la competencia oficial, el próximo 21 de febrero ante el Real Salt Lake, en el debut de la temporada de la MLS.

Más allá de la goleada a favor del conjunto estadounidense, lo que causó sorpresa en los 40 mil fanáticos que sacaron su entrada en el Hong Kong Stadium fue la ausencia tanto de Lionel Messi como de Luis Suárez en el partido. En el caso del astro rosarino, ya se vio en la formación que publicaron Las Garzas en sus redes sociales que el número 10 no estaba ni siquiera entre los suplentes, situación contraria a la del delantero uruguayo.

De esta forma, llamó la atención de los hinchas locales ver a Messi durante todo el partido sentado en el banco de los reemplazantes junto a los suplentes vestido con pantalón largo y unas zapatillas blancas que tenían algunas inscripciones en idioma chino. Después del final del encuentro, el que dio detalles del por qué no jugaron el argentino y su amigo charrúa fue el entrenador del equipo rosa.

“La decisión de que no jugaran la tomamos con el equipo médico. Había riesgo si lo hacían”, fue la sentencia de Tata Martino en diálogo con los medios en la conferencia posterior a la victoria del Inter Miami, según recogió el periodista Favian Renkel, que está siguiendo al conjunto en su gira.

“Entiendo el enojo de los fanáticos acá en Hong Kong, pero lo mejor era preservarlos. Le pido perdón a los aficionados. Por la mañana se hizo una valoración y por la tarde se tomó la decisión de que Messi no jugara”, agregó el ex DT del Barcelona y la selección argentina sobre la no participación de su capitán y máxima estrella.

Además, otro de los corresponsales que está junto al equipo en su gira por el continente asiático, también sumó datos sobre las molestias que tienen tanto Messi como Suárez. “Tiene una inflamación en el aductor (por Leo)”, indicó el cronista Paul Tenorio, del medio The Athletic. En esa misma sintonía, el Pistolero también tendría su rodilla inflamada, por esa razón no fue arriesgado en este compromiso de pretemporada.

Hay que recordar que el rosarino viene de ingresar recién a los 82 minutos del encuentro que el Inter Miami perdió por goleada (6-0) ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. El astro portugués no vio acción por estar recuperándose de una lesión.

Frente a la ausencia de Messi y el disgusto de los fanáticos en Hong Kong, un vocero del gobierno local mostró el descontento por la no participación del capitán de la selección argentina campeona del mundo. “El Gobierno está muy decepcionado con la disposición de los organizadores, al igual que los aficionados, por el hecho de que Messi no pueda jugar en el partido de exhibición de hoy”, indicó un fragmento del reporte.

“El gobierno y los aficionados también están muy decepcionados con la disposición del organizador.El organizador debe una explicación a la afición”, agregaron, al mismo tiempo que indicaron que esperan una explicación por la no participación del argentino en el duelo.

¿Cómo sigue el camino para el Inter Miami de Messi? Tras la victoria en Hong Kong, el rival de Leo y el resto de las figuras del club de la Florida será el Vissel Kobe, equipo de la liga de Japón (miércoles 7). Tras el regreso a los Estados Unidos, el jueves 15 se dará un duelo muy especial para el astro rosarino.

Antes del debut en la nueva temporada de la liga en EEUU, Inter Miami recibirá a Newell’s en el DRV PNK Stadium y, pese a ser un amistoso, las entradas más baratas se venden por 115 dólares. Ese encuentro será particular para Leo y Martino, ya que es el club donde ambos dieron sus primeros pasos como futbolistas.

