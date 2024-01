Por Aries, el ex Director de YPF Pablo Kosiner se refirió al proyecto de campaña del presidente electo Javier Milei, sobre la posible privatización de YPF. “no es un proceso tan sencillo, desprenderse de las acciones el Estado tiene que pasar por el Congreso y preguntarle a las provincias que hacen con sus acciones”.

Desde el búnker de Milei dan por garantizado que el Pre-Viaje, que Lammens y el propio Massa prometieron continuar si Unión por la Patria ganaba las elecciones, no seguirá. “Garantizado que no sigue. No hay plata”, resumen desde el espacio.