El foco en el mercado de pases de Boca Juniors quedó sobre la tumultuosa salida de Valentín Barco, quien decidió ejecutar su cláusula de rescisión de 10 millones de dólares para marcharse al Brighton & Hove Albion de la Premier League. Luego de las duras declaraciones que lanzó el defensor de 19 años contra la dirigencia del Xeneize, el presidente del club Juan Román Riquelme salió muy duro a cruzar al Colo por lo sucedido.

“Siempre dije que con 18 años, la decisión es del jugador. Después hay un representante que te quiere convencer, está la familia que forma parte de esta decisión, pero ustedes saben claramente que cuando uno rescinde el contrato, el que presenta el papel es el jugador, el que firma el papel es el jugador. La decisión es del jugador. Vuelvo a repetir: acá me fue bien, me ha pasado mil veces eso, pero siempre he dicho que no. Lo que ha hecho el chico, para mí, está muy mal”, expresó enojado el flamante mandatario de la entidad en una entrevista con F90 por ESPN.

En esa sintonía, planteó la similitud del caso Barco con el del goleador de Vélez Santiago Castro, quienes comparten a Adrián Ruocco como representante, algo que Román no dejó pasar. “El chico de Vélez, supuestamente está pasando lo mismo, ¿no? Es así, está pasando igual... Y bueno, ¿el representante del chico quién es? ¿Es el mismo? Y bueno....”, subrayó. “El representante, ustedes puede discutir si está bien lo que hace, si está mal, si se dedica a hacer eso. Cada uno hace su trabajo a su manera, pero después la decisión la tiene que tomar el jugador”, insistió.

“¿El chiquito de Vélez se está yendo por una compra normal o por la cláusula? Por la cláusula... ¿Quién es el representante del chico? El mismo que el de Boca. Y bueno, cada representante busca ganar su plata a su manera. ¿Estoy mintiendo? ¡Estoy diciendo la verdad!”, puntualizó.

El ex ídolo del club ganó semanas atrás las elecciones en unos comicios récord y el primer gran conflicto que tuvo que afrontar como directivo principal fue el de la salida de Barco, quien aseguró: “Capaz si (Boca) me contestaban el teléfono, hoy no estábamos teniendo esta charla y yo seguía en Boca”.