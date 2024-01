Del 20 al 29 de enero se lleva a cabo la edición 64° del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2024 en la Plaza Próspero Molina, en la localidad cordobesa del mismo nombre.

Para la Delegación de Salta fue un trago amargo enterarse que no participaría en el escenario por no haberse podido llegar a un acuerdo económico entre la Secretaría de Cultura y la comisión organizadora del festival. Sin embargo, no se quedaron con las ganas y en la quinta luna, de ayer miércoles, Salta dijo presente con una emocionante presentación de la mano del Boliche Balderrama como parte de la celebración por los 70 años.

“Para nosotros es un orgullo que podamos estar en este escenario ya con los 70 años”, destacó en Aries, Patricia Balderrama.

“Nosotros lo que solamente hacemos es llevar un legado”, resaltó, anhelando que “las próximas generaciones” continúen con ese legado.

Cosquín 2024 puso a prueba la solidaridad y la grandeza de los artistas salteños al haber quedado la Delegación de Salta sin la posibilidad de subirse al escenario al no acordar en lo económico la Secretaría de Cultura y la organización del festival.

Cuando todo apuntaba que ese sería el triste final, en la quinta luna los bailarines engalanaron la noche con una puesta en escena muy emocionante.

Así lo explicó en Aries Patricia Balderrama, al confesar que le conmovió la emoción de los chicos y chicas porque finalmente lograron subir al escenario.

“No podía no invitarlos”, concluyó.