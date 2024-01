Tras la frenética tanda de negociaciones que se aceleraron desde el pasado jueves entre el Gobierno y la oposición, finalmente los bloques recibieron las modificaciones finales al proyecto de ley ómnibus, donde el presidente Javier Milei tomó nota de los principales puntos que trababan (¿traban?) el dictamen de mayoría con los bloques dialoguistas.

Además de mantener la actual fórmula jubilatoria en el primer trimestre para luego saltar a una cláusula gatillo y avanzar con retenciones cero para las economías regionales, el oficialismo otorgó otra concesión: sacó del temario de extraordinarias el capítulo referido a la reforma política.

La intención, ahora, será llevar el debate a ordinarias (cuyo telón se abre el 1 de marzo) al igual que la incorporación del juicio por jurados, los temas de salud mental, los cambios en la ley de sociedades o la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad.

El punto ligado a la reforma política era reclamado como central por esta denominada oposición dialoguista. No había consenso para impulsar la eliminación de las PASO; lo expresaron espadas del Congreso y también gobernadores. Asimismo, las circunscripciones uninominales (es decir, dividir cada distrito por la cantidad de diputados totales y que en las elecciones cada uno de ellos represente a esa región) también fueron tachadas por la oposición.

En cuanto a la reconfiguración de la cámara Baja, en las provincias entendía que favorecía solo a Buenos Aires. “No es urgente tratar la reforma política ahora, puede pasarse para marzo”, expresaba a Ámbito en la previa un referente del bloque federal. También en la UCR pedían patear esa discusión.

No obstante, otros ejes también pasarán a ordinarias: “El conjunto de temas que se decidió pasar a sesiones ordinarias incluye algunas sorpresas, al menos para el Ejecutivo. Por ejemplo, el proyecto de juicio por jurados que usó el gobierno se basó en un proyecto previo de diputados de diferentes bloques como el PRO, UCR, Unión por la Patria, entre otros. El gobierno había anticipado que siendo este un proyecto con apoyo de todos los bloques se hubiera celebrado que estas ideas fueran incluidas en el proyecto de Bases. Sin embargo, esto no sólo no ocurrió, sino que se pidió el diferimiento del tratamiento para sesiones ordinarias. El 1ro de marzo el gobierno insistirá con esta propuesta, en esta ocasión propiciando el proyecto de los diputados y ex-diputados Carbajal, Pedrini, Tonelli, Rodriguez, Carrizo, Stolbizer y Frade, autores de la propuesta tomada como base”, menciona el texto sobre los juicios por jurado, un tema que no era parte del paquete caliente de la discusión que necesita el Gobierno para avanzar con su plan de gestión.

Asimismo, el texto aclara en su introducción que también salen del temario “los temas de salud mental, los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la ciudad”. Y agrega que “más de la mitad de los temas que afectaban al Código Civil y Comercial también se presentarán en ordinarias reservando a este proyecto los artículos estrictamente necesarios para mejorar la libertad contractualen adición a la incorporación del divorcio express”.

Ámbito.