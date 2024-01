Patricia Bullrich: “Recibimos 1.000 llamadas diarias de gente que denuncia un montón de extorsiones y aprietes para sumarse al paro del 24”

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, reveló que “estamos teniendo 1.000 llamadas por día al 134 de gente que denuncia un montón de extorsiones y aprietes para sumarse al paro”.

En diálogo con Ignacio Ortelli para el programa Si pasa, pasa (Radio Rivadavia), Bullrich se refirió a los dichos de Héctor Daer, quien aseguró que los opositores dialoguistas que aprueben la Ley Ómnibus no van a poder caminar por la calle, y advirtió: “Los que no van a poder caminar por la calle el miércoles y todas las veces son los que intenten destruir el país”. Y añadió: “El miércoles vamos a hacer todo lo posible para que los argentinos que quieran trabajar no se sientan amedrentados por aquellos que hacen estas declaraciones”.

“¿Cómo puede el líder de la CGT salir a comer a un lugar y caminar por la calle si a un mes y medio del comienzo de un Gobierno hay un paro?”, redobló la apuesta Bullrich contra el dirigente sindical.

“La gente votó un país con un capitalismo con reglas, competencia y armas que le permitan a las empresas contratar personas”, siguió la ex candidata a Presidenta de la Nación.

La ministra de Seguridad también destacó que “vamos a luchar por estos cambios, que son los que van a sacar a la Argentina adelante”, y le pidió a los argentinos “que el miércoles vayan a trabajar y sepan que cuando el país pierde un día de trabajo, las pérdidas para todas las familias son muy grandes”.

Con respecto a la Ley Ómnibus, Bullrich explicó: “Hay muchas medidas que son a favor de la gente, no de las corporaciones”.