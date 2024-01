Desde la Cámara del Tabaco se criticó el 15% de retenciones y apuntaron contra fábricas pequeñas que no pagan impuestos

En el Plenario de Diputados para debatir la Ley Ómnibus, expusieron el representante de la Federación de Tabacaleros y de la Cámara de Tabaco de Salta, Lucio Paz Posse, junto al referente de la Cámara de Tabaco de Jujuy, Pedro Pascutini.

Por un lado se focalizó sobre el artículo 200 de la Ley sobre la retenciones del 15%, criticando la exclusión de las economías regionales como la del tabaco.

“La exportación la hacen los productores a través de sus cooperativas, con las retenciones a las exportaciones, el Estado Nacional podría llegar a recaudar entre 40 y 45 millones de dólares, que en realidad los está perdiendo en las recaudaciones de los impuestos internos al cigarrillo. Esos 45 millones de dólares le quitan competitividad a los productores que son los exportadores a través de sus cooperativas”, expresó Paz Posse.

Al tiempo que recordó que en agosto del 2023 se categorizó al tabaco como una actividad industrial, llevándolo la alícuota a cero.

Por otro lado, el miembro de la Cámara de Tabaco de Salta, Lucio Paz Posse refirió a la iniciativa para eliminar el impuesto mínimo, criticó la falta de control y apuntó contra empresas pequeñas que dejaron de pagar los impuestos ocasionando que el Estado pierda recaudaciones.

“El año pasado, en el último semestre, el Estado Nacional dejó de recaudar 900 millones de dólares, es decir que en un año 1.800 millones de dólares no están entrando a las arcas del Estado por el no pago de los impuestos como corresponde. Hoy no hay una competencia leal porque estas fábricas pequeñas han llegado prácticamente al 50% del mercado”, expresó.

En este sentido, los tabacaleros pidieron que se eliminen los otros productos derivados del tabaco y se controle a “vivos que se están aprovechando de la situación”.

“Entendiendo que se van a sincerar los precios en el mercado, se venden 1.800 millones de paquetes de cigarrillos. En el mundo el promedio son 3 dólares, en la Argentina hoy estamos en un promedio de 1 dólar y sincerando los precios vamos a llegar a 2 dólares. Estamos hablando de 3.600 millones de dólares que se pueden recaudar, un 77% que oscilaría en los 2.700 millones de dólares”, señaló.