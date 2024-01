Milei cruzó a Quintela: “Si gasta plata contratando a Lali Espósito y no le paga a la policía, no es problema nuestro”

Este domingo, el presidente de la Nación, Javier Milei, salió al cruce de las declaraciones del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, quien anunció que envió un proyecto de ley para emitir una moneda propia. El mandatario nacional entiende que “está bien que lo hagan, si quieren” pero “va a tener inflación en las cuasimonedas, no en pesos”.

“La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, aseguró el Jefe de Estado en una entrevista por radio.

En ese sentido, agregó: “Está bien que lo hagan si quieren. El propio mercado va a determinar qué valor le asigna a sus respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten. Va a tener inflación en las cuasimonedas, pero no en pesos”.

“Si la gente usa la cuasimoneda para ir al súper, por ejemplo. Aquellos que reciban los pagos en las cuasimonedas de gobernadores irresponsables, claramente van a ver una pérdida de sus ingresos”, aclaró el economista libertario.