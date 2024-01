Este miércoles se llevó a cabo la segunda jornada de debate en el Plenario de Diputados sobre la “Ley Ómnibus” con la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos.

Desde Unión por la Patria cuestionaron sobre los destinos de los Aportes al Tesoro Nacional ante las consecuencias de los fenómenos naturales que azotaron localidades como Bahía Blanca.

“Cuando nos hicimos cargo del Gobierno no había un peso disponible para los ATN porque había sido todo gastado, no había ningún elemento en los depósitos de desarrollo social para poder repartirle a las provincias, el gobernador Kicillof me pidió colchones, chapas, etcétera y no teníamos nada”, explicó Francos.

En esta misma línea, el funcionario apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández por “discriminar con los ATN a provincias que tenían diferencia política” y aseguró que “nosotros no tenemos ningún gobernador provincial, así que trataremos a las provincias de la manera absolutamente equitativa, no tenemos ningún compromiso como sí lo han tenido algunos de los gobiernos anteriores”.

Respecto a las preguntas sobre la relación del Gobierno Nacional con las provincias, Franco aseguró mantener encuentro semanal y conversaciones telefónicas con distintos gobernadores.

“Sé de sus urgencias, sé del impacto que ha tenido la derogación de la ley de ganancias y tenemos que tratar de resolver ese problema porque le ha impactado fuertemente en algunos casos el 8% de su presupuesto provincial, de su gasto de salario provincial”, dijo.