Murió Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán

Beckenbauer disfrutó de una larga carrera en el fútbol como jugador y entrenador tras sus inicios por la cantera del Bayern de Múnich en 1964. Jugó en el conjunto bávaro, en su ciudad natal, durante 13 años y acaparó innumerables trofeos, incluidos dos Balones de Oro. El defensor terminó siendo más conocido por sus hazañas con su selección nacional y resultó una pieza fundamental de la selección de Alemania Occidental que ganó la Copa del Mundo en 1974, en condición de local.

Después de dos breves períodos en Nueva York y dos años en Hamburgo, Beckenbauer se retiró del fútbol y se convirtió en entrenador, haciéndose cargo de Alemania Occidental en su primer trabajo, donde ganó la Copa del Mundo en Italia 1990, después de haber caído en el partido decisivo del Mundial de México ‘86 ante la Argentina.

En suma, la vitrina de trofeos del líbero impresiona: además del Mundial como jugador en 1974 y como seleccionador en 1990, una Eurocopa (1972), se adjudicó tres Copas de Europa consecutivas (1974-1977) y dos Balones de Oro (1972 y 1976). El histórico defensor figuraba en el Olimpo de los mejores futbolistas del Siglo XX junto a Diego Armando Maradona, Pelé, Cruyff, Eusebio, Alfredo Di Stefano y Ferenc Puskas.

“Me hubiese gustado viajar, pero mi salud no me permite realizar viajes largos”, declaró Beckenbauer en un comunicado poco después del fallecimiento de Pelé, tras no poder asistir al funeral de ‘O Rei’, a fines de 20233. Y es que hace algunos meses, Beckenbauer reconoció públicamente haber perdido la visión en su ojo derecho y que los médicos le recomendaron evitar los viajes largos ante sus problemas cardíacos.

Desde abril del año pasado, Beckenbauer -que oficiaba como presidente honorario de Bayern Münich-, se encontraba alejado de la escena pública como consecuencia del deterioro de su estado de salud. El diario alemán Der Spiegel encendió las alarmas en las últimas semanas de diciembre al asegurar que “cualquier sobresalto a nivel emocional podría poner el riesgo grave el cuadro clínico” del Kaiser. El medio aseguró que Beckenbauer sufría un “deterioro significativo” que afectaba tanto su juicio como memoria.

La última vez que se le vio en público fue en el estadio Allianz Arena para ver un partido de ‘su’ Bayern Múnich. Fue a finales de agosto de 2022, en un duelo de la Bundesliga ante el Borussia Moenchengladbach. Unas semanas antes había pasado por Herzogenaurach (norte de Baviera) para dar su apoyo a las jugadoras de la selección alemana, que estaban preparando allí la Eurocopa femenina de 2022.

La Nación