La Legislatura autorizó el financiamiento de US$ 50 millones con el BID

La Cámara de Senadores aprobó unánimemente y en definitiva el pedido de empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta US$ 50 millones, para la ejecución del Programa de Desarrollo Productivo y Exportador de la Provincia de Salta. El pasado martes, Diputados había otorgado visto bueno al proyecto.

“Es muy importante para la actividad minera que se viene realizando, que se viene generando y necesitamos imperiosamente de estos espacios, de esta infraestructura. Es una obra muy importante, una de las primeras obras relacionada a la actividad productiva de la minería en nuestra zona”, expresó el Senador por Los Andes, Leopoldo Salva.

El empréstito prevé la construcción de dos polos tecnológicos, uno en San Antonio Los Cobres. Según detalló el legislador, el polo tendrá una superficie de 1.447 mts2. Estará distribuido en varios bloques: el educativo, donde se desarrollarán los cursos y las carreras; el bloque empresarial con espacios comunes para las empresas, laboratorios de incubación, working; el bloque administrativo con recepción, salas de reuniones, salón de usos múltiples y también espacios exteriores.

“Esto hace que la provincia pueda tener una base en nuestra zona, pero también está pensado en distintas partes de la provincia de Salta, seguramente se va a ir trabajando, hemos pedido una reunión con el Ministro para ir trabajando en otros departamentos para trabajar en la actividad del turismo, invirtiendo, planificando, programando cómo podemos hacer que estos recursos realmente sean destinados para la producción”, manifestó Salva.

A su tiempo, el Senador por La Viña Jorge Soto, celebró que se respete la intervención de la Legislatura en el pedido, marcando diferencias con la gestión presidencial de Javier Mieli.

“Mientras tenemos un presidente que nos dice que va a recortar recursos a las provincias, tenemos un gobernador que toma la firme decisión de adoptar este tipo de acciones como es solicitar un préstamo y lejos de favorecer la especulación, tiene como objetivo el progreso y el trabajo de todos los salteños”, expresó.

El legislador recordó que con la visita de los ministros se despejaron dudas sobre las características del empréstito, “elijo creer” dijo evocando la frase empleada durante el Mundial 2022 y votó a favor.

Durante la votación del proyecto, el Senador por Cachi Walter Wayar destacó el 2° artículo respecto a la forma de financiamiento señalando que “es un buen acuerdo este crédito y esta forma de pagar”.

“Es una realidad que este gobierno ha desendeudado y ha pagado mucho de una deuda heredada, muestra una responsabilidad en la administración de los recursos económicos, muestra el que honra la deuda, más allá que esté en un gris muchos de sus recursos, e desendeudamiento de la provincia y el equilibrio fiscal me parece que es importante para el análisis”, dijo recordando su posición opositora al gobierno provincial.

Wayar destacó que el articulado evidencia que “el plazo está estudiado”. “Están seguros de poderlo cumplir, por más dificultades que pudiera seguir aconteciendo en la patria y en nuestra provincia, es un tema que lo sabe manejar el ministro, que lo ha demostrado”, dijo.

El proyecto señala que el plazo de amortización será de 23 años y medio a partir de la subscripción del contrato, las amortizaciones será semestrales, consecutivas y “en lo posible iguales”, con siete años de gracia y un plazo de desembolso de seis años.

“Siete años de gracias y siete años de plazo para empezar a pagar, me parece que es muy importante, porque te permite que el crédito ya rinda, sea productivo” y agregó “Si el equilibrio fiscal significa desatención en la salud, no lo valoro. Si el equilibrio fiscal significa no atender a los más vulnerables, no lo valoro. Si el equilibrio fiscal significa no darle prioridad a la educación, no lo valoro”.