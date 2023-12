Cúneo Libarona defendió el DNU de Milei: “Es lo mínimo que se necesita para una Argentina de futuro"

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia que desregula la economía. Entre cientos de derogaciones y modificaciones de leyes, consideró que es “muy poco cuestionable” y resaltó que es “lo mínimo que se necesita para tener una Argentina de futuro”.

El abogado dialogó este jueves con Luis Novaresio en LN+ al día siguiente que Javier Milei firmara el mega DNU que fue cuestionado por la oposición y que fue rechazado por un sector de la sociedad que se manifestó con cacerolazos en distintos puntos del país. Para Cúneo Libarona “la parte discutible” va a ser la Ley Ómnibus que enviará el Gobierno al Congreso: “Todo va a ser materia de debate en Diputados y en el Senado, y va a tardar un tiempo”. Mientras que el decreto en cuestión “es lo mínimo que se necesita para tener una Argentina de futuro, una Argentina distinta”.

Ante la pregunta de si es constitucional, el ministro de Justicia respondió que se “suprimió lo que estaba en duda”, que él trabajó “bastante” en “sacar lo que era cuestionable de lo que quedó”. “Yo creo que muy poco es cuestionable”, agregó.

“Por eso la celeridad, hubo mucho debate y muchas ideas, pero esto que está dentro de las facultades de la Constitución es legítimo, está permitido”, argumentó. “Se trató de abarcar todo lo posible para tener un único objetivo: el único designio de la ley es la libertad de mercado”, contestó al respecto de las distintas desregulaciones cuya urgencia es al menos cuestionable. Si bien insistió en la legitimidad del DNU, agregó que “hay normas que los constitucionalistas pueden discutirlas”.

Frente a la posibilidad de que el decreto sea rechazado por el Congreso, señaló que seguirán “insistiendo a través de leyes, de medios, de políticas, de ejemplos de cambio”. “El camino está sembrado, directo y firme, no hay otra solución”, agregó. Y envió un mensaje a los jueces que podrían presentar cautelares: “Tienen que entender la razonabilidad”. “Confío en que los jueces puedan entender la legalidad y el buen propósito. A partir de esa base es indudable que este decreto está inspirado en gente -como diría Milei- de bien, que busca proteger a toda la Argentina”, remarcó.

“Yo recibo los llamados de la sociedad, de amigos, de trabajadores, de empresarios, y están todos encantados porque esto es un acto de apertura de los mercados, de sinceramiento de la economía”, celebró. “Argentina es un país en el que tenés que ir volteando obstáculos”, dijo al respecto de los cuestionamientos a la medida.





Frente a los cacerolazos que se escucharon en distintas ciudades luego de la cadena nacional del presidente, Cúneo Libarona dijo: “No tienen derecho, no están pensando bien. Una persona que lleva 8 días trabajando a destajo, que se toma un avión en lugar de quedarse en su casa cómodo, para irse con 6 ministros a Bahía Blanca para tratar de ayudar de la mano con el gobernador Kicillof, ante una catástrofe, no merece que vos salgás con una cacerola. ¿Por qué salís con una cacerola?, ¿Qué fundamento le das a esa cacerola? Esto es destrucción por destrucción, nuestro país es muy destructivo, muy de la grieta. Me irrita. Dame un fundamento de por qué y no saben ni porque están con una cacerola”.

“El país, en el momento que está, necesita el sacrificio de la gente”, describió sobre el cuadro de situación y sobre lo que lo llevó a aceptar la propuesta de Milei para asumir al frente del Ministerio de Justicia. En este marco, reveló que el presidente le pidió “tres cosas”: “Independencia judicial y división de poderes”, que los jueces sean “nombrados por idoneidad”, y “basta de guerra en tribunales, basta de operaciones”.

Al llegar al Ministerio declaró que encontró “poca plata y muchos empleados”. “Un Ministerio de cinco mil y pico de empleados, yo me arreglo con mucho menos”, describió pero aclaró que “nadie va a ser despedido”: “Se van a respetar las leyes, no voy a nombrar tantos asesores ni contratos, ni se va a perseguir a nadie por pensar distinto”.

Sobre la Corte Suprema, se mostró a favor que esté integrada por 5 miembros, adelantó que el nombre será propuesto en marzo y que prefiere que sea una jueza: “Me encantan las mujeres jueces, me parecen mucho mejor que los hombres jueces; son metódicas, ordenadas, prolijas, tienen personalidad, estudian más que nosotros”.

“En general tenemos un Poder Judicial con jueces muy buenos, que tal vez por un poco porcentaje de jueces que hicieron las cosas mal y cometieron delitos, marcharon al resto, pero creo que tenemos una Justicia bastante honorable”, describió.

Consultado por el juicio político a la Corte, respondió: “Los jueces no pueden ser juzgados por sus opiniones vertidas en las sentencias. Que los hayan sometido a juicio por sus opiniones volcadas en sus fallos y sin mayor sustancia por mal desempeño, fue una maniobra para presionarlos, desprestigiarlos, molestarlos, y no tiene sostén jurídico”.

El funcionario respondió también a la propuesta de La Libertad Avanza de cerrar la ESMA: “Es inaceptable, yo tutelo los derechos humanos y mi objetivo es ampliar los derechos humanos”. Al respecto, amplió su misión de trabajar sobre “la víctima del delito” que “necesita que el Estado esté presente, atención psicológica, legal y atención de cuidado”.

Además descartó por el momento discutir la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo: “Hoy la gran batalla es la que llevan a cabo Javier Milei y Luis Caputo que es la economía”.

En el inicio de su gestión, se mostró a favor de impulsar los juicios por jurado: “La soberanía y libertad también tiene que participar en la decisión del pueblo en el veredicto del hombre”. “Creo en el argentino y creo que tiene que estar participando en la justicia”, remarcó.

A casi dos semanas de asumir, adelantó que en breve enviará el pliego de Marcelo Lucini para que sea nombrado procurador: “Va a trabajar tranquilo, sin interferencia política. Va a ser respetado y fijar la política criminal en un sistema acusatorio que se lo voy a imponer y va a ser muy importante para que tengamos una justicia eficiente y rápida”.

“Quiero que miremos para adelante, que tengamos una país con armonía, basta de guerra judiciales”, sentenció sobre su posición de cara a una nueva etapa.