Este martes se presenta el libro “El Capitalismo Absoluto”

Este martes 19 de diciembre, a las 19 hs. en la Librería Doce Letras, el psicoanalista y escritor salteño Antonio Ramón Gutiérrez presentará su nuevo libro titulado “El Capitalismo Absoluto”.

Títulos anteriores como “El neoliberalismo y la caída de los imites”, “La precipitación de lo real”, “Reflexiones sobre el psicoanálisis y política” abordó el tema de la fase actual del Capitalismo

“Si bien el Capitalismo es el mismo, el todas las épocas atraviesa fases, en este momento estamos en la fase especulativa-financiera, ya no es la fase eminentemente productiva como era en décadas anteriores del siglo XX, es un capitalismo que tiene que ver fundamentalmente con el neoliberalismo”, expresó Gutiérrez en diálogo con “Hablemos de Política”, por Aries.

Diferenciándolo del Liberalismo, Gutiérrez indicó que la fase actual del Capitalismo es un “frenesí del goce mortífero, la apropiación del todo” que genera crisis en todo el mundo.

“Está produciendo estragos en todo el mundo porque el capitalismo es sinónimo de crisis, siempre estuvo asociado a la crisis, es uno de los componentes estructurales. Lo que pasa es que esta crisis ya no es solamente de sobreproducción, temporaria, es una crisis definitiva y abarca muchos órdenes”, explicó.

En este sentido Gutiérrez enumeró consecuencias en el plano ecológico, social, moral, ético, entre otros, lo que produce una “crisis antropológica”.

“Hay un cambio en los sujetos que no tienen una conciencia de clase, que no tienen una misión en la historia, que no tienen una visión de futuro, una visión de porvenir”, dijo y enlazando con las últimas elecciones nacionales consideró que “es una de las consecuencias de estas transformaciones”.

“(El Capitalismo) No solamente es una máquina de apropiación económica, sino fundamentalmente es una máquina transformadora de la subjetividad, transformadora de las mentalidades”, analizó.