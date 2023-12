Protocolo anti protesta: “Bullrich está enfocada únicamente en ser el complemento imprescindible del ajuste”

En “Hablemos de Política”, por Aries, el Diputado provincial MC Dr. Guillermo Martinelli señaló que el protocolo anti protesta presentado este jueves por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, es “complemento imprescindible del ajuste”.

“El piquete es el resultado, no siempre paralelo o querido, de la protesta, algunas veces se da y otras veces no, pero lo que no se quiere es la protesta porque este sistema que ha presentado Luis Caputo únicamente puede funcionar apagando la protesta no hay otra manera”, expresó.

Martinelli consideró que las organizaciones sociales y sindicales podrían realizar las protestas inmediatas pero no descartó que otros sectores se sumen a las medidas.

Por otro lado, el referente político criticó que el primer mensaje de Bullrich como ministra de Seguridad no haya incluido medias para combatir la inseguridad.

“Es ministra de seguridad, sin embargo no ha gastado un segundo en su exposición para hablar sobre la inseguridad que existe en la Argentina y en particular en Buenos Aires, es decir que esta ministra está enfocada únicamente en ser el complemento imprescindible del ajuste dispuesto por Caputo y ordenado naturalmente por el presidente”, manifestó.