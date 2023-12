Sin el Dibu Martinez en los premios The Best

La FIFA ha desvelado los nombres de los y las finalistas de los premios The Best FIFA Football Awards™ de 2023 en las categorías The Best a la Guardameta de la FIFA y The Best al Guardameta de la FIFA.

Yassine Bounou, Thibaut Courtois y Ederson han sido anunciados como los tres finalistas al The Best al Guardameta Masculino de la FIFA 2023.

El galardón reconoce a los mejores porteros del fútbol masculino entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. El ganador se dará a conocer en una ceremonia que se celebrará en Londres el 15 de enero de 2024. Cinco jugadores fueron nominados inicialmente para el premio al Guardameta de la FIFA, elegidos por un panel de expertos. De esta preselección, los tres finalistas han sido seleccionados por un jurado internacional compuesto por: entrenadores de selecciones nacionales masculinas, capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que han votado en el sitio web oficial de la FIFA.

Los finalistas del Premio The Best al Guardameta de la FIFA son (en orden alfabético):

Yassine Bounou (Marruecos / Sevilla FC)

Thibaut Courtois (Bélgica / Real Madrid CF)

Ederson (Brasil / Manchester City FC)