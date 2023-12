Milei no definió al nuevo secretario de Turismo, pero ya descartó la continuidad del Pre-Viaje

Política 05 de diciembre de 2023

Desde el búnker de Milei dan por garantizado que el Pre-Viaje, que Lammens y el propio Massa prometieron continuar si Unión por la Patria ganaba las elecciones, no seguirá. “Garantizado que no sigue. No hay plata”, resumen desde el espacio.