Corach llamó a "privatizar todo lo que se pueda" para lograr el equilibrio fiscal

En el programa conducido por Antonio Fernández Llorente y Valentina Caff, Corach relativizó las diferencias en la llegada al poder entre el presidente electo y Carlos Menem, al afirmar que "una larga carrera política y la experiencia, si bien son valores importantes, no implica que quien tenga una irrupción política veloz no pueda llegar a cumplir un papel importante a favor del país".

Para el ex funcionario de Carlos Menem "hoy vemos un escenario político muy distinto al que me tocó protagonizar, hoy dominan la escena personas que tienen una carrera muy corta o no la tienen, cosa que no es ni bueno ni malo, son etapas distintas".

En política no se aniquila al adversario, en política se seduce o se acuerda

Corach apoyo el acercamiento entre el expresidente Mauricio Macri y Javier Milei "en política es fundamental acordar, más allá de que la idea de acuerdo tenga una mirada negativa para algunos, para mí es la esencia de la política".

"En la política se seduce o se acuerda -continuó- cuantos más dirigentes participen en los pactos, mejor para todos. En política no se aniquila al adversario, no es la guerra".

Por último, el exministro de Interior reconoció que desea contactarse con el líder de La Libertad Avanza: "No hablé con Milei, me gustaría hacerlo, yo converso con todo el mundo".

Ámbito