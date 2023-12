A seis días de la asunción de Milei, se cononiceron los detalles de la ceremonia

El jefe de Estado electo saldrá desde el Hotel Libertador minutos antes de las 10, escoltado por su hermana, con destino al Congreso Nacional. Allí lo esperará la Asamblea Legislativa, que es la reunión especial de diputados y senadores en el recinto de la Cámara baja, para desarrollar el acto formal de jura -que lo hará junto a Victoria Villarruel, vicepresidenta electa- y asunción.

Quien comandará la sesión será Cristina Kirchner, como vicepresidenta saliente y titular del Senado. Hasta aquí, se sigue lo que establece el artículo 93 de la Constitución Nacional respecto a la toma de posesión del cargo y el juramento pertinente. Luego de la jura, Alberto Fernández le hará entrega de los atributos presidenciales a su sucesor: se trata de la banda y el bastón presidencial. El tercer atributo -y acaso un tanto olvidado- es la Marcha Ituzaingó, que en las últimas ceremonias de traspaso no se ejecutó. Cabe resaltar que los atributos de mando son ad personam, es decir, se realizan exclusivamente para cada nuevo jefe de Estado.

A continuación, CFK y Fernández se retirarán del recinto y se dará paso al discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa. Según pudo saber este medio, será una intervención breve, en torno a los 30 minutos, en los que hará hincapié en la herencia recibida, señalará que “no hay plata” y enumerará las pautas urgentes y centrales que ejecutará en su Gobierno para marcar un rumbo a los mercados y a la sociedad.

Tras el discurso ante la Asamblea, Milei hablará desde las escalinatas del Congreso de cara a los seguidores y militantes que se acerquen a respaldarlo en la plaza frente al palacio legislativo. Está previsto que sea algo breve, de no más de 15 minutos, donde buscará empatizar con sus seguidores, aunque -conformen deslizaron a Infobae- ”sin descuidar las formas”. Por estas horas, su equipo político le recomienda “tender puentes hacia todos los sectores” y evitar “tensiones irreconciliables” de entrada.

Luego, se trasladará en auto hacia el Cabildo, desde donde piensa caminar una cuadra por Avenida Rivadavia (o por la Plaza de Mayo) hacia la Casa Rosada. La zona estará vallada y se montará un fuerte operativo de seguridad. Al llegar a Balcarce 50, será recibido por Alejandro Guglielmi, Jefe de la Casa Militar, quien le proferirá la célebre frase: “Buen día, señor Presidente de la Nación. Casa de Gobierno sin novedades”.

Visitas destacadas

A las 13, Milei tendrá una reunión con los presidentes que lo visiten. Será en la antesala del Salón Evita, en la Casa Rosada. Según pudo conocer Infobae, se espera la presencia de alrededor de 10 mandatarios, entre quienes sobresale la presencia de Luis Lacalle Pou (Uruguay), Felipe VI (Rey de España), Viktor Orbán (Hungría), Santiago Peña (Paraguay), Gabriel Boric (Chile) y Daniel Noboa (Ecuador). No está definida aún la asistencia de Lula Da Silva (Brasil), aunque no se descarta que en las próximas horas pueda confirmarse su visita. En tanto, el jefe de La Libertad Avanza bloqueó la posibilidad de que vengan mandatarios de países con regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Irán o Nicaragua.

Milei también hará una recepción a las cerca de 150 delegaciones extranjeras que asistirán a la ceremonia de asunción. Será en un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, tras el encuentro con sus pares del mundo. Allí se espera que participen eurodiputados, legisladores de países de la región y el mundo, autoridades, funcionarios y representantes de distintas naciones.

A su vez, el presidente libertario planea recibir también a invitados especiales de la derecha internacional, con un guiño político, como Jair Bolsonaro, ex mandatario de Brasil, y una comitiva de dirigentes bolsonaristas encabezada por Eduardo Bolsonaro, diputado del país carioca e hijo del ex jefe de Estado; Santiago Abascal, líder de Vox de España; María Elvira Salazar, congresista del partido Republicano de Estados Unidos. Si bien se mencionó la posibilidad de que también asista Donald Trump, ex presidente norteamericano, aún no se confirmó su presencia.

