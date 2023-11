Juan Manuel Urtubey: "Mañana se va a escuchar tu voz"

El ex gobernador provincial se refirió al balotaje que tendrá en vilo a todo un país, en la elección entre dos candidatos con propuestas muy diferentes.

Este sábado, previo a las elecciones que definirán el futuro presidente y vicepresidente del país, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey dijo en sus redes sociales: "Mañana no es un día cualquiera, mañana se va a escuchar tu voz".

Lo hizo en su cuenta de Instagram a través de un breve video, donde en pocas palabras llamó al pueblo argentino a votar en una instancia en que los candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza presentan propuestas muy diferentes para el futuro de la Argentina.

El día jueves, Urtubey, miembro activo del equipo de trabajo de campaña de Sergio Massa, había expresado su posición al afirmar “El futuro tiene una sola llave en esta elección y es Sergio Massa".

A su vez, el ex mandatario provincial dijo en su momento "Necesitamos alguien que conduzca el proceso político en Argentina, esas cualidades no las tiene Milei, las tiene Sergio Massa y es por eso que lo acompaño. No hay espacio para la neutralidad política".