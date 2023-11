Olmedo reivindicó el castigo físico en las escuelas

Durante una entrevista radial, el referente de Javier Milei en Salta y Parlamentario del Mercosur electo Alfredo Olmedo, se mostró a favor de la propuesta de privatizar la educación.

“Tiene razón” respondió a la consulta sobre la privatización de la educación y la salud. “Que el Estado pague la cuota”, aclaró.

“No existe la escuela gratis, la paga con los impuestos. Entonces Milei propone que el que pueda pagar la escuela la pague de su bolsillo, que el que no la pueda pagar, que el Estado le va a dar la plata para pagar la cuota de ese colegio y que tenga una educación de calidad”, expresó.

Seguidamente, aseguró que le enseñaron “a punterazo”, reivindicando el castigo físico en las escuelas.

“No me olvido más. Cuando no sabía las tablas multiplicadas la maestra nos hacía poner los deditos adelante del borde y nos pegaba con el puntero. Aprendía uno las tablas multiplicadas a perfección. Yo nunca tuve un problema psicológico, les aclaro”, manifestó y agregó “el puntero funcionaba de una forma increíble. Si no pregúntenle a su padre cómo funcionaba”.