Milei denunció intento de proscripción y se desligó de la corrida cambiaria

El actual diputado nacional leyó un texto durante la conferencia y solo interrumpió su alocución para increpar a uno de los periodistas presentes. "Pregunta, ¿los que están hablando quieren ser parte de la conferencia? Buscá la forma de no interrumpir. Sos un grosero". En su conclusión, fue provocativo con el oficialismo: "Hagan todas las denuncias que quieran. Nada va a poder evitar la paliza que le vamos a dar en unos días en las urnas".

"Hemos sido informados que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha presentado una denuncia por intimidación pública contra mi persona, Ramiro Marra y Agustín Romo. Esta denuncia se presenta luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, dijera ayer ante los medios de comunicación que iban a meter presos a los supuestos responsables de la corrida cambiaria que estamos viviendo", comenzó.

Además, apuntó a que "se sumaron a esto declaraciones de miembros de la CGT pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en el caso de ganar las elecciones presidenciales", y analizó: "Este encadenamiento de hechos indica claramente que el kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada en las elecciones de agosto, porque saben que estamos a pocos minutos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre".

Al mismo tiempo, entendió que "Juntos por el Cambio es cómplice de estos ataques porque nadie en su sano juicio haría las declaraciones que hicieron, salvo que sean cómplices de robarle a los argentinos, lo cual no descarto". También se refirió directamente al presidente Alberto Fernández: "Aterra con su política económica. [...] Yo le diría: 'Alberto vos sos el que asustás a la gente con tu admiración por Alfonsín y lo querés llevar a los hechos a una manera intensa".

En la conferencia, Javier Milei hizo hincapié en el aspecto económico: "No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el Gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene en el descalabro económico que están ocasionando con las medidas que ellos mismo tomaron". "¿Acaso yo soy el responsable del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la toma de deuda, de la esterilización con Leliqs, de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo, del cepo?", se preguntó.

En ese sentido, volvió a subrayar su promesa de eliminar el Banco Central: "Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación. Eso no tiene nada que ver con nosotros. La historia monetaria argentina es prueba de ello: desde que existe el Banco Central la tasa de inflación en la Argentina ha sido, en promedio, de 250% anual, hasta que se produjo el repudio de la moneda en 1991".

Luego de enumerar los distintos períodos inflacionarios de la Argentina, dijo: "¿Por qué no se hacen cargo de los problemas y no de culpar a los que venimos a aportar una solución verdadera?". "Nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes, son las únicas declaraciones responsables pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O acaso ustedes quieren que les mienta? ¿Están a favor de esos economistas que piden responsabilidad y quedarse en pesos?", consideró.

Durante una de las respuestas a los periodistas, Javier Milei recordó: "No es nuevo que yo diga que el peso es la moneda que emite el político argentino y que por ende no puede valer ni excremento, porque esa basura no sirve ni para abono".

Finalmente, criticó a los bancos, que también se habían expresado en contra de las manifestaciones del referente libertario: "Los bancos no trabajan de banco. Toman depósito y en lugar de ir y prestar, hacen Leliqs. Entonces cobran y miran. Su problema es que con nuestro gobierno van a tener que salir a laburar de banqueros en serio, no de apéndice del gobierno".

Ámbito