"Javier Milei está desquiciado"

Baby Etchecopar se expresó hoy en su programa de radio e hizo un análisis de los candidatos a presidente y dijo: "A esta altura, no estoy para que voten a Patricia Bullrich, voten a Massa, Milei está desquiciado", y sostuvo que el país "va a ser un desastre" si el candidato libertario llega a la Presidencia.

“(Javier) Milei está agarrando la barrida que queda de los sin laburo, va a hacer un desastre. La gente no lo entiende, yo a esta altura no estoy para que voten a Patricia Bullrich”, sostuvo el periodista crítico de este gobierno, no obstante pidió: “Voten a (Sergio) Massa”.

“Mirá lo que te llego a decir, que voten a Massa, pero Milei está desquiciado, porque no tiene estructura, está a los bolsazos”, indicó Baby en su razonamiento y completó: “Ayer los empresarios le hicieron un boicot”.

“Le hicieron un boicot porque a este contra coloquio que hizo (Javir Milei), no fue nadie”, indicó Etchecopar para defender su idea de que las propuestas del candidato de la Libertad Avanza son perjudiciales para el país.

