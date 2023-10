Legislatura: Buscan impulsar la creación de una oficina de Presupuesto

Con miras en el próximo análisis del Presupuesto 2024 que presentará el Ejecutivo provincial en la Legislatura, en Hablemos de Política la Diputada provincial Cristina Fiore adelantó que presentó un proyecto de ley para crear la oficina de presupuesto integrada por profesionales que indaguen en el tema.

“Honestamente el tema de presupuesto es sumamente técnico no solamente tenés que tener la ley de presupuesto, sino también la ejecución presupuestaria, es decir si estoy destinando a Rivadavia tanta plata para el área de salud, no sabes si eso es mucho, si es poco, si ayuda, si verdaderamente no ayuda”, explicó.

En este sentido la iniciativa sugiere que, mediante concurso, profesionales de la materia analicen el presupuesto y la eficiencia en el gasto.

“A ver si antes de irme puedo impulsar este proyecto de ley que hace que técnicos lo vayan evaluando, y que incluso le pueda hacer análisis a los legisladores respecto de cómo se ejecutó, por ejemplo, las partidas presupuestarias destinadas a compra de ambulancias o de móviles policiales, a dónde fueron a parar, para hacer un seguimiento efectivo”, detalló.