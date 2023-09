Fonseca: “La coparticipación es fundamental, pero también los aportes que hace Nación a cada provincia”

Tras la firma de convenios entre la Secretaría de Energía de la Nación y los gobernadores del Norte Grande y del Nea -acto que contó con la presencia del candidato a presidente de UxP Sergio Massa- en “Estilo Desafío” por Aries, secretaria política del Consejo provincial del PJ Frida Fonseca, destacó la importancia de la coparticipación en la economía de las provincias.

“La coparticipación es fundamental, pero también los aportes que hace Nación a cada provincia. Salta, más allá de la coparticipación, ha recibido de este gobierno muchísimos aportes en obra pública, en rutas, en nodos como el de Güemes, que va a ser realmente un polo productivo importantísimo, y que hace que nuestras provincias puedan ser atractivas para la inversión”, expresó.

En este sentido y, consultada sobre el rol de las mujeres del PJ, Fonseca señaló la importancia de militar por los “derechos recuperados”.

“Cada mujer tiene que entender que la salud pública, la educación pública, las jubilaciones, tal como están planteadas, todos los aportes que el Estado hace en subsidios, no solamente para planes sociales sino subsidios para la luz, para el gas, para el agua, para el transporte que en Salta si no tuviéramos subsidios no podríamos tener miles de jóvenes con boleto gratuito, jubilados en la misma situación y el boleto costaría más de 500 pesos, esa es la realidad”, detalló.

Finalmente llamó a tener “compromiso ciudadano” a la hora de votar. “Es un acto de responsabilidad muy grande en el cual tenemos que poner en la balanza todos los derechos que se han logrado y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana”, dijo.