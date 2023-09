Patricia Bullrich dijo que Javier Milei tendría que "tocar los ahorros de los argentinos" para dolarizar

La candidata de Juntos por el Cambio sostuvo que "es la única manera" de llevar adelante la medida. "Si uno no tiene dólares, ¿con qué dolariza?", cuestionó.

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo este viernes que Javier Milei tendrá que "tocar los ahorros de los argentinos" para dolarizar la economía si llegara a ganar las elecciones, tal como propone.

En un reportaje desde Entre Ríos, Bullrich advirtió que "antes de dolarizar, hay que bajar la inflación, hay que dejar de emitir, hay muchísimas cosas que hacer".

"Si no, van a terminar en un Plan Bonex, y el Plan Bonex es sacar los ahorros de los argentinos", sostuvo la exministra de Seguridad.

Ante la repregunta, Bullrich profundizó: "Si uno no tiene dólares, ¿con qué dolariza? No se puede, entonces cuando no se puede se genera una corrida total y absoluta, y cuando se genera una corrida, se tocan los ahorros de los argentinos".

"Es la única manera. Lo dijo Carlos Rodríguez, su economista (de Milei). No hay otra manera", ratificó la candidata de Juntos por el Cambio.

A24