Ya está disponible el padrón electoral del 22 de octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) anunció este viernes la publicación del padrón definitivo para las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán el 22 de octubre. El cronograma electoral establece que la impresión y publicación del padrón definitivo debe llevarse a cabo un mes antes de la elección general. Este padrón incluye detalles esenciales como el lugar de votación y el número de mesa, información crucial para los votantes y las autoridades durante el día de las elecciones.

¿Qué pasa si no aparezco en el padrón?

Quienes no aparezcan en el padrón electoral en las elecciones generales no estarán habilitados a hacer reclamos y no podrán votar en la próxima instancia, ya que la fecha límite para subsanar errores fue el pasado 24 de julio. De esta forma, quienes quieran figurar en el padrón, podrán hacer el reclamo pero estarán habilitados para las elecciones 2025.

A su vez, todos los ciudadanos a votar en las elecciones de este año y que figuren en el Registro Nacional de Electores tendrán la posibilidad de votar en los comicios generales. Es decir, si un elector no concurrió a la votación en las PASO del 13 de agosto, está obligado a participar de igual manera el 22 de octubre, según indica el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.