Bregman cruzó a Villarruel: “Etchecolatz no es un contacto cualquiera, visitar a Videla no es una visita cualquiera"

La candidata a presidenta por la izquierda y diputada nacional, hizo un homenaje a Jorge Julio López, testigo clave en la causa contra Miguel Etchecolatz, en la sesión de este martes en Diputados, al cumpir El pasado lunes 18 se cumplieron 17 años de su segunda desaparición, esta vez bajo un gobierno constitucional. “Se cumplieron también ayer 17 años de la más absoluta impunidad.

"Vamos a enfrentar todo intento de negacionismo y todo intento de reivindicación del los crímenes de la última dictadura cívico militar. Vamos a seguir peleando por memoria. Para que todo el mundo sepa que estar en la agenda de Etchecolatz no es ser un simple contacto, que visitar a Videla no es una visita cualquiera", dijo en alusión a Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente de Javier Milei de La Libertad Avanza.

Continuó polemizando con Villarruel "´Beto´ Cossani, integrante de la patota de Etchecolatz, no es un más. Quien hable con él le podría haber preguntado dónde está Clara Anahí Mariani, que continua con su identidad cambiada desde cuando se llevaron a su mama Diana Teruggi. Hoy Clara Anahí Mariani no sabe que es Clara Anahí Mariani, sigue apropiada con su identidad cambiada. Quienes lo hicieron, quienes saben la verdad, cada día renuevan su pacto de impunidad. No estamos hablando del pasado, estamos hablando de crímenes que se siguen cometiendo y que esas personas saben donde esta Clara Anahí Mariani".

Hacia el final, Bregman denunció que "el estado, nunca abrió los archivos de la dictadura y la represión" y que en el caso de Julio Lopez, "se burlaban de las pruebas que presentábamos y seguían pistas inverosímiles".

"Aníbal Fernández nos dijo que Julio López podía estar debajo de un puente o en la casa de la tía. La bonaerense seguía las pruebas que aportaba una mujer que de noche se convertía en pájaro. Como les pareció poco, la bonaerense llamó a una pendulista que con el péndulo indicaba donde había que buscar a Julio. Y así nos tenían, recorriendo pastizales mientras se mantenía la impunidad de Etchecolatz. Mientras pedíamos que se allane su celda, y cuando se allanaba aparecían agendas con nombres. Pero todo se hacía tarde y mal", manifestó.