El "Schiarettismo" buscan llevar al Congreso la reforma tributaria y la coparticipación

En Hablemos de Política, la candidata en segundo término a Diputada Nacional de la Lista Hacemos Unidos por Salta, Lorena Flores, presentó la propuesta del espacio que lleva como candidato a presidente a Juan Schiaretti.

Criticó las medidas que el actual ministro de Economía y presidenciable de Unión por la Patria Sergio Massa, tomó en las últimas semanas y consideró fundamental tratar los temas de la inflación, la reforma tributaria y coparticipación “trabajando con provincias vecinas”.

“Estos impuestos que a nivel nacional, provincial y muchas veces municipales, hay dualidades a veces impositivas, y no puede ser que tengamos 160 impuestos, en los cuales también alguno de recaudación lo toma el gobierno nacional pero no lo reparte como corresponde, y allí también entra todo lo que tiene que ver con el tema de los subsidios que el AMBA se lleva, un 90% que es ilógico cuando es una región que no produce”, pronunció.

Puntualizando en la política, expresó la intención que “terminen las mezquindades y peleas entre los sectores” como respuesta a un pedido de las urnas, analizando que “la grieta” permitió el surgimiento de espacios políticos nuevos como el de la Libertad Avanza.

“Surgieron candidatos emergentes como Javier Milei que en realidad es un espacio, que si analizamos políticamente, no tiene gestión, ahí entra a jugar este espacio al que yo represento, un espacio que a nivel nacional es una provincia –Córdoba- y todo ese modelo industrial, ese modelo de empuje, ese modelo de las nuevas tecnologías del conocimiento es lo que nosotros pretendemos que pueda llevarse a nivel nacional”, manifestó.

Con vista en las elecciones del 22 de octubre, Flores indicó que el momento también representa una oportunidad para fortalecer el espacio a nivel provincial.

“Queremos ser opción en Salta, el consenso se tienen que hacer a través del diálogo los consensos, y nosotros precisamos justamente de los consensos para poder pelear por la provincia”, dijo detallando que en el espacio confluyen el Partido Autonomista, peronistas, sindicalistas parte de las 62 organizaciones, Democracia Cristiana y un equipo en formación de Hacemos por Salta -partido apéndice de Hacemos por Córdoba-.