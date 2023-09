Duros cuestionamientos a las “faltas de certeza” de la Municipalidad

“Hay un silencio de funcionarios municipales sobre el contrato y la licitación de las fotomultas”, aseguró el concejal capitalino, Guillermo Kripper, en el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

Relató que, no pocas veces, transitando en taxi por la Avenida Bolivia, el conductor le expresa sus dudas respecto al funcionamiento o no del sistema y si, en definitiva, pueden multarlo con los mencionados aparatos.

“Bueno, no se sabe si están funcionando, no hay información ni señalización al respeto; ya se le pidió a la Municipalidad que retire las carcasas y no lo hicieron”, indicó el edil, y recordó que, cuando fueron al Concejo funcionarios municipales, dijeron que cámaras y carcasas habían sido colocadas en la gestión de Miguel Issa; “una tomada de pelo, todos vimos cuando se instalaron estos aparatos”, aseguró.

Finalmente, Kripper anunció que está preparando un nuevo pedido de informe – “que se sumará a muchos otros que ya se hicieron”, señaló – para conocer si el contrato está vigente o en qué quedó el tema.

“Otra cosa, la Plaza 9 de Julio es un chaperío, no sabemos nada. La incertidumbre es total hasta hoy, pero el ciudadano necesita certezas”, finalizó el concejal.