Sáenz: “Milei desconoce totalmente lo que es un país federal”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo sentirse preocupado por la postura que ha expresado el candidato a la presidencia de La Libertad Avanza, Javier Milei, respecto a la coparticipación y a la relación económica y política que mantendrá su eventual gobierno con las Provincias. Es que, en sucesivas entrevistas televisivas, el libertario se pronunció por romper la distribución de fondos con las jurisdicciones del interior del país; las Provincias deberán sostenerse con su propio PBI, aseguró.

“La verdad me preocupa la postura. Nosotros, los gobernadores, no nos servimos de esa plata, es lo que corresponde porque de los impuestos nacionales que se pagan – IVA, aportes, contribuciones, ganancias, cheques, derechos de importación y exportación, combustibles – aportan casi el 90% de la recaudación a nivel nacional y no son coparticipables”, aseguró el mandatario.

Para Sáenz, Milei tiene un “desconocimiento total de lo que es un país federal”, así como de lo que es la coparticipación y, en consecuencia, de lo que establecen la Constitución Nacional y las leyes.

“Somos un país federal. Lo que muestra es que un Presidente puede condicionar a los Gobernadores a votar o no una ley de acuerdo su criterio. No estamos de acuerdo con este tipo de presiones, nunca las tuvimos. A mí nunca me llamo nadie para decirme si votar o no y una ley, en ninguno de los gobiernos de la democracia, me preocupa esta visión”, apuntó.

En este sentido, retomó los dichos de Milei mencionados en párrafos anteriores e insistió en que es muestra de “un desconocimiento total”; una política económica como la expuesta por el libertario – señaló el mandatario – “condenará al norte a la pobreza”.

“Si se hubiese invertido simétricamente en todo el país en rutas como corresponden, no hubiese pasado lo que pasa durante tantos años que la gente va a Buenos Aires para buscar oportunidades”, disparó Sáenz, y, finalizando, esgrimió: “Me gustaría que Milei le diga a esos jóvenes esperanzados cómo y cuándo va a hacer lo que dice. Es imposible hacerlo a corto plazo. Los jóvenes son nuestra única reserva, los que tienen esperanza en la democracia”.