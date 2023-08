Fernández: "No nos dejemos vencer por los mismos que cada vez que ganan hacen negocios con la verdadera casta”

Alberto Fernández encabezó la inauguración de la pavimentación de RP3 en Catamarca, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y los gobernadores de Catamarca y de La Rioja, Raúl Jalil y Ricardo Quintela, respectivamente.

En su discurso, Fernández refirió al contexto de elecciones y pidió directamente a los ciudadanos que “reflexionen” apuntando contra Javier Milei.

“Escucho decir a algún candidato que hay que parar con la obra pública, que hay que eliminar el ministerio de Obras Públicas, como si la obra pública no hiciera falta, sin obra pública no hay más colegios, no hay más universidades, entonces yo les pido que reflexionen, que se den cuenta lo que les están diciendo, porque detrás de un mensaje de libertad que dice “seamos libres, elijamos el colegio que queramos, le vamos a dar un voucher al cabo de alumno” ¿qué pueden elegir si no es la escuela que el Estado les da? ¿Qué voucher me están hablando?”, expresó y agregó “por más que canten rock y se tiren los pelos para adelante, detrás de toda esa fachada hay una enorme mentira que engaña a los jóvenes y que engaña a los confundidos”.

Fernández también se expresó contra el PRO pidiendo “que no vuelvan los que nos dejaron esta deuda y la inflación”.

“No soy yo el que llamó al Fondo Monetario Internacional para pedir que por favor no acompañen a la Argentina en el proyecto que Argentina presentaba. ¿Saben quién fue? el mismo Ministro que en diciembre del 2019 me pidió ayuda para parar la estampida del dólar” dijo.

En esa misma línea, también marcó distancia con Mauricio Macri acusándolo de privilegiar el paseo del bajo en Puerto Madero por sobre la provisión de agua. “Yo elijo llevarle agua a los 600.000 argentinos que lo necesitan y vamos a seguir eligiendo eso si Sergio (Massa) es presidente. Por eso les pido que pensemos, que reflexionemos y que no nos dejemos vencer por los mismos que cada vez que ganan hacen negocios con la verdadera casta que quiere gobernar la Argentina, que es la casta de los ricos y los poderosos”, cerró.