Susana Giménez contó a quién va a votar a días de las PASO: “No voy a cambiar ahora”

Desde su casa en Punta del Este, Uruguay, Susana Giménez conversó con Jonatan Viale sobre la situación política, económica y social de Argentina y reveló a quién planea votar en las próximas elecciones presidenciales.

La diva afirmó que siempre votó por el partido de derecha y no tiene intención de cambiar su elección. “Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca”, expresó.

Sin embargo, evitó tomar partido por ninguno de los precandidatos de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, al considerarlos ambos como buenos candidatos que quieren el bien del país.

“Confío mucho en los dos candidatos. Creo que lo dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar, pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco. Un país tan grande, tan rico, tan poderoso”.

Durante la entrevista, Susana expresó su preocupación por la situación del país y destacó algunos de los principales problemas: “Hay varias cosas que me tienen trastornada, por supuesto. La inflación, la inseguridad, la pobreza, todo lo que se dice, que la gente no puede comprar ni comer carne en el país de la carne. Todo me duele, como a todos los argentinos, no soy nada especial. Soy una ciudadana, a todo el mundo le pasa esto”.

La conductora mostró su descontento con la violencia que se vive en el día a día por las calles de la Argentina. En este marco, hizo referencia a su opinión sobre la pena de muerte, reafirmando su postura anterior de que “el que mata tiene que morir”.

Al comparar la situación con Uruguay, donde reside desde hace varios años, Susana Giménez elogió al presidente Luis Lacalle Pou y destacó las soluciones que se están implementando para abordar ciertos problemas, como la salinización del agua. Aunque admitió que Uruguay también tiene sus desafíos, enfatizó que se siente cómoda viviendo en ese país.

Por último, Susana manifestó su inquietud ante los créditos que Argentina solicita a organismos internacionales, especialmente mencionando un crédito a Qatar. “Es rarísimo”, afirmó Susana al respecto, mostrando su desconcierto ante ciertas decisiones económicas del país.